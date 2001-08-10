Более 11 километров дорог регионального значения привели в порядок на Сахалине с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего до конца года в островном регионе планируется отремонтировать более 44 километров дорожных артерий регионального значения, а также 4 моста общей длиной 180 погонных метров. На эти цели из областного бюджета направили 8,6 миллиарда рублей, более 800 миллионов рублей выделил федеральный центр в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
О промежуточных результатах масштабной работы стало известно в ходе отчета членов областного правительства перед губернатором Валерием Лимаренко по итогам первого полугодия.
- Дороги - это кровеносная система нашего региона. Поэтому необходимо следить за их состоянием, своевременно ремонтировать и проводить обустройство. Это вопрос комфорта и безопасности наших жителей, развития экономики. Вот уже несколько лет подряд мы изменили принципы финансирования дорожного ремонта и отдаем основные средства муниципалитетам. Там, где живут люди, там, где они чаще ездят, и нужно в первую очередь ремонтировать дороги, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
К сегодняшнему дню завершен второй этап реконструкции дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Работы выполнены на асфальтированном участке Белинское - Парусное протяженностью 3,3 километра. Кроме того, в порядок привели мост длиной 49,2 метра. Трасса Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск имеет особое значение, поскольку по ней ведутся перевозки пассажиров и грузов в интересах сразу трех муниципальных образований. Современная дорога позволит прочнее связать их как между собой, так и с остальными районами острова.
8,1 километра дорог с твердым покрытием отремонтировали на участках Невельск - Горнозаводск, Воскресенское - Анива, Южно-Сахалинск - Ново-Александровск, на юго-западном объезде областного центра в районе ТРК "Сити Молл" и от железнодорожного переезда до поворота на Новотроицкое.
Еще 33 километра транспортных артерий планируется модернизировать на островах до конца года.
Так, осенью завершат капитальный ремонт автомобильной дороги Лиственничное - Охотское на участке протяженностью 5,1 километра. Эта трасса пользуется особой популярностью у жителей области и гостей региона, поскольку ведет сразу к нескольким пляжам и туристическим достопримечательностям.
- Живу в Южно-Сахалинске, но езжу по этой дороге практически каждые выходные. С семьей регулярно отдыхаем на пляже "Солнечном", с друзьями выбираюсь на рыбалку. Считаю, что за этой трассой нужно следить особенно тщательно, поскольку здесь очень большой трафик. Ремонт этой дороги - вопрос не только комфорта, но и безопасности, - рассказал сахалинец Арсений Яковлев.
Будет выполнен ремонт с устройством асфальтобетонного покрытия дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск на участках Невельск - Ясноморское - Заветы Ильича и Зырянское - Люблино протяженностью 13,9 километра.
В порядок приведут трассу Лиственничное - Охотское на отдельных участках от Весточки до Охотского длиной 13,7 километра.
Кроме того, на дороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в этом году построят новый мост - через ручей у села Пензенское. Проведут капитальный ремонт моста через реку Быструю на дороге Огоньки - Невельск. Модернизация предстоит еще одному такому объекту на западном побережье - через реку Амурскую у села Лопатино Невельского района.
Напомним, в результате масштабных работ по строительству и модернизации автодорог, которые проводятся в регионе, количество дорожно-транспортных происшествий на Сахалине и Курилах в прошлом году снизилось на 16 процентов.
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