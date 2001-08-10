С августа Япония введет запрет на ввоз в Россию автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запрет на экспорт праворульных автомобилей в Россию Япония введет уже в августе, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на японское издание "Иомиури".

"Под запрет попадают популярные на Дальнем Востоке новые и подержанные гибридные автомобили, подключаемые гибридные автомобили и электромобили (EV), а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя более 1,9 литра (в том числе в эту категорию входят востребованные Toyota Crown и Toyota Land Cruiser Prado)", - говорится в сообщении.

С апреля 2022 года Япония уже запретила экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более 6 млн иен.

После усиления санкций экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями.