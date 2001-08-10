Мэр Южно-Сахалинска обсудил вопросы сотрудничества с делегацией ИрНИТУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и руководители ряда профильных департаментов провели рабочую встречу с ректором Иркутского национального исследовательского технического университета Михаилом Корняковым и директором АНО "Иркутские кварталы" Сергеем Маяренковым. Они рассказали мэру о своих наработках и обсудили варианты возможного сотрудничества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты в составе большой делегации во главе с ректором в рамках миссии по сотрудничеству с Сахалинским государственным университетом, администрацией Южно-Сахалинска, правительством региона приехали представить возможности университета на территории Сахалинской области. Сейчас они знакомятся с островным регионом, в одном из городов уже готовятся реализовать один из своих проектов. Ученые-практики делятся - им есть, что можно предложить администрации Южно-Сахалинска.

- Наш университет за годы работы накопил много практики - работа с инвестициями в городах, с наследием, решение инженерных задач, также наша специфика - города, которые находятся в зимней климатической зоне резких перепадов температур. Мы рассказываем об аддитивных технологиях, инженерных практиках, о подготовке кадров. Только с восхищением могу смотреть на Южно-Сахалинск, количество инфраструктуры, инновации, развитие - у вас есть, чему поучиться многим городам. Нам есть, что предложить Южно-Сахалинску, и надеюсь, те решения которые мы презентовали, хорошо дополнят ваши инициативы, - комментирует профессор практики Иркутского национального исследовательского технического университета, директор АНО "Иркутские кварталы" Сергей Маяренков.

Так, один из проектов, которым славится АНО "Иркутские кварталы", и о котором поделились спикеры - обновление исторического центра Иркутска, инициированная администрацией города совместно с архитекторами и бизнес-сообществом. Реставрация охватила целый комплекс зданий, часть из которых памятники архитектуры, в историческом 130-м квартале Иркутска. Реализованный проект были признан победителем международного архитектурного фестиваля "Зодчество".

Сергей Надсадин отметил, что обустройству общественных пространств в Южно-Сахалинске уделяется особое внимание. Создание комфортной городской среды - в приоритете. Город готов взять на заметку инновационные технологии и проверенные практики. Варианты сотрудничества будут продуманы.

В Сахалинской области иркутская компания займется созданием "Янтарного парка". Рекреационная территория, максимально приближенная к природной, появится в Долинске - сахалинский проект по благоустройству стал финалистом всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.