Сахалинские серферы определили лучших в регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся школы №1 областного центра приняли участие в проекте «Сопричастность». В рамках федеральной добровольческой акции «Дети - детям» школьники собрали книги в подарок для детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Уточним, акция «Дети - детям», которая проходит 12 мая по 31 июля 2023 года, организована Министерством просвещения России совместно с Российским движением школьников и гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ. В областном центре она реализуется в рамках проекта «Сопричастность». В рамках акции любой желающий может подарить частичку своей заботы и доброты детям и подросткам Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Так, учащиеся и педагогический коллектив школы №1 собрали 109 книг для отправки на материк. Коробки с яркими энциклопедиями, сборниками детских рассказов, сказок и другой познавательной литературой школьники передали в штаб общественной поддержки партии «Единая Россия».

- Мы благодарим всех, кто принял участие в сборе книг. Надеемся, что наш небольшой, но очень нужный подарок сможет согреть сотни маленьких сердец, которые как никогда нуждаются во внимании, - поделился один из участников акции, ученик 9А класса школы №1 Южно-Сахалинска Эдуард Коновец.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин. Стать участником проекта может любой желающий. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34. Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-0, ежедневно с 09.00 до 19.00.