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17:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ученица школы №7 Ева Сборщикова получила паспорт в торжественной обстановке в Правительстве Сахалинской области

Ученица школы №7 Ева Сборщикова получила паспорт в торжественной обстановке в Правительстве Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Ученица школы №7 Ева Сборщикова получила паспорт в торжественной обстановке в Правительстве Сахалинской области

В зале Правительства Сахалинской области в День России состоялась церемония вручения паспортов лучшим учащимся образовательных учреждений региона. Главный документ гражданина Российской Федерации вручил председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик.
 
В торжественной обстановке паспорта получили учащиеся, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. Среди участников церемонии – отличники, победители олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований и творческих конкурсов.
 
Среди них – учащаяся школы №7 Поронайска Ева Сборщикова. Ева учится на «5», активно занимается исследовательской деятельностью, неоднократно становилась призером всероссийских и региональных конкурсов и научных конференций. Кроме того, Ева – активный член школьного лесничества «Эко-Поколоение». Участвует в акциях, субботниках, просветительских мероприятиях различного уровня. В будущем мечтает стать учителем.

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