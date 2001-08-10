Ученики гимназии №3 подготовили видеоролик на тему экологии для международного молодежного диалога

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация видео состоялась в рамках Чжухайского международного молодежного диалога-2023, который в онлайн-режиме объединил участников 10 городов из разных стран мира: России, Австралии, Таиланда, Канады, Филиппин, Камбоджи, Южной Кореи и Китая.

Участие Южно-Сахалинска стало возможным после подписанного в 2022 году соглашения о сотрудничестве областной столицы с двумя китайскими городами Чжухай и Хэйхэ, а также Благовещенском и Нижним Новгородом. За это время в онлайн-режиме состоялись два мероприятия: педагогическая конференция и конкурс детского рисунка.

- Сегодня же по инициативе города Чжухай южно-сахалинские школьники приняли участие в «Молодежном разговоре» на тему: «Защита окружающей среды». Нам было предложено подготовить видеопрезентации. К работе подключились несколько образовательных учреждений. По итогам отбора представителями китайской стороны для участия выбрана совместная работа учащихся гимназии №3. Ее в числе прочих продемонстрировали участникам встречи, - рассказала начальник отдела международных и межрегиональных связей Евгения Матюхина.

Для участия в международном диалоге гимназисты подготовили 3-минутный ролик на тему: «Способы защиты окружающей среды».

- Ребята большую часть работы проделали самостоятельно: прочитали соответствующую литературу на русском языке, записывали друг друга на телефон и монтировали. Я, как педагог, конечно, помогла ребятам в подготовке. Одним из условий участия - ролик должен был быть полностью на английском языке. Текст для него составлен совместными усилиями. Ролик получился живым, эмоциональным, интересным. Информация подана полезная и качественная. Ролик достойный, чтобы принимать участие в подобном мероприятии, - добавила учитель английского языка гимназии №3 Бурова Ксения.

По итогам мероприятия ребятам выдали сертификаты участников международного молодежного диалога