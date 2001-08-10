В День России южносахалинским школьникам вручили паспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в историческом парке «Россия-моя история» прошла торжественная церемония вручения паспортов молодым южносахалинцам, приуроченная к празднованию Дня России.

Главный документ гражданина получили 20 южно-сахалинских школьников. Это отличники учебы, активисты школьных и общественных движений, спортсмены, победители творческих конкурсов, олимпиад различного уровня.

С важным событием юных горожан поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Знаю, что вы проявляете себя в самых разных направлениях, уже добились определенных успехов. Мы гордимся вашими достижениями и в свою очередь стараемся, чтобы жизнь в городе была комфортной. Развиваем образование, строим школы, создаем общественные пространства, возводим жилье. Будем рады, если, получив необходимые знания и профессиональный опыт, вы внесете свою лепту в будущее Южно-Сахалинска. Добивайтесь успеха, следуйте российским традициям, любите свою родину и семью, - сказал Сергей Надсадин.

Отдельные слова мэр адресовал учителям и родителям за воспитание и обучение юных участников торжественной церемонии.

С приветственным словом к ребятам обратился врио начальника УМВД России по городу Южно-Сахалинску полковник полиции Денис Тен. Он пожелал юношам и девушкам быть достойными гражданами страны, проявляя это ответственностью, учебой, трудом и добрыми делами.

Анастасия Жукова из гимназии №2 - отличница учебы, призер школьного этапа Всероссийской Олимпиады по русскому языку — отметила, что участие в таких торжественных мероприятиях дает стимул и дальше работать над собой, стремиться к поставленным целям. В будущем школьница планирует стать учителем русского языка и литературы.

Школьники поблагодарили родителей и учителей. Слова поздравлений также прозвучали от родителей участников церемонии. Помимо паспортов ребята получили в подарок фотокниги к 140-летию города Южно-Сахалинска «Город, в котором живу я».