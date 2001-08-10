Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2023
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15:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Амурская область отправит в зону СВО 8 автомобилей

Амурская область отправит в зону СВО 8 автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приамурье направит в зону СВО еще восемь высокопроходимых машин и один пикап. На них будут перевозить людей и продукты, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канал правительства региона.

Отмечается, что в мае амурским военнослужащим отправили антидроновые ружья, маскировочные сети, инструменты, комплектующие для автомобилей, тепловые пушки, рюкзаки и маскировочные летние костюмы, противоосколочные очки, переносные средства против беспилотников.

"Все необходимое для наших бойцов приобретают с начала спецоперации по поручению главы региона и согласно заявкам от Минобороны России", - уточняется в сообщении.

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