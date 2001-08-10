В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии 78-й годовщины Победы в Южно-Сахалинском парке открылась выставка о самоотверженном труде сахалинских нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Выставка "Черное золото Победы" - совместная работа регионального министерства культуры, исторического архива, проекта "Сахалин-1" (под управлением НК "Роснефть"), областного и охинского краеведческих музеев, рассказали ТИА "Острова" в областном историческом архиве.

В годы Великой Отечественной войны Северный Сахалин был единственным дальневосточным регионом, где добывалось необходимое стране черное золото. За годы войны сахалинские нефтяники добыли свыше 3 млн. тонн нефти. Чтобы достигнуть такого результата потребовались огромные усилия. Бригады соревновались между собой и перевыполняли нормы выработки в два-три раза, внедряли рационализаторские предложения, ставили производственные рекорды. Чтобы ускорить доставку нефти в нефтеперерабатывающие заводы в 1942 году был построен трубопровод Оха - Софийск. Благодаря стахановскому труду сахалинских нефтяников была обеспечена бесперебойная работа нефтедобывающей отрасли острова.

На выставочных стендах представлены фотографии работников нефтяной промышленности региона, кадры строительства нефтепровода Оха -Софийск, снимки трудовых будней сахалинских нефтяников.

Помимо фотографий, посетителей выставки ждет архивный киносюжет "50 лет на вахте", посвященный героической работе наших земляков. Чтобы посмотреть видео достаточно лишь отсканировать QR-код, представленный на одном из стендов.

Выставка "Черное золото Победы" расположена вдоль аллеи городского парка культуры со стороны Коммунистического проспекта и доступна всем желающим.