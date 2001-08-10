"Разговоры о важном" в школах Южно-Сахалинска посвятили Победе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первую неделю мая общешкольные и классные мероприятия традиционно посвящены празднованию Дня Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Для ребят всех возрастов проходят классные часы, тематические уроки и беседы, экскурсии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в школах появилась «Стена памяти» - стенды с фотографиями ветеранов, которые ученики и учителя принесли из своих домашних архивов.

«Стена памяти» - один из форматов «Бессмертного полка». Об истории возникновения этого общероссийского общественного гражданско-патриотического движения рассказали сегодня на торжественной линейке в школе №4. Затем ребята отправились на занятие «Разговоры о важном». В одном из классов его провел заместитель председателя Сахалинского областного совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий Андрей Старков.

Андрей Николаевич рассказал, что через Великую Отечественную войну прошли оба его деда. Один служил разведчиком, погиб в Берлине. Второй дед — участник трудового фронта, ковал Победу в тылу. В 2014 году в составе сахалинской делегации Андрей Старков работал в Москве в составе оргкомитета «Бессмертного полка».

- Когда мы сами служили в Афганистане, мы воодушевлялись подвигами наших отцов и дедов, повторяли их героическую судьбу, демонстрировали свое бесстрашие на службе Родине. И сегодня я хотел поговорить с детьми на тему патриотизма. Для меня это в первую очередь любовь к своей стране. Нужно служить Отечеству — в армии или трудом, - отметил он. - Сегодня, когда на общешкольной линейке дети исполняли гимн, я слушал их с гордостью. Вижу, что подрастающее поколение воспитывается на верных ценностях.

Ученицы 11 класса Елена Подшивалова и Ксения Хромина поделились, что чувствуют огромную гордость за героев военных лет.

- Мой дедушка был на войне водителем, - рассказала Лена. - Мы должны чтить память о поколении победителей.

Также сош №4 в числе других школ Южно-Сахалинска присоединилась к Всероссийской патриотической акции «Окна Победы»: школьные окна украсили вырезанные из бумаги силуэты самых известных памятников и символов Великой Отечественной войны.