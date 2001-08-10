Студент Сахалинского горного техникума отправится на Всероссийский чемпионат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студент СахГТ Ай-Белек Хомушку представит Сахалин на Всероссийском чемпионате "Профессионалы-2023". Он стал лучшим на областных соревнованиях в компетенции "Управление экскаватором". В турнире приняли участие 500 студентов в 69 компетенциях. Победители получили медали и грамоты от организаторов - министерства образования Сахалинской области и Агентства по развитию человеческого капитала. А ВГК подготовила для ребят подарки - фирменный мерч компании.

- Ощущения от победы только позитивные. И мне, и другим ребятам предложили пройти практику на горнодобывающих предприятиях. Во многом успеху содействовало то, что у себя в техникуме мы можем заниматься на современных тренажерах. Точно таких же, которые установлены на Солнцевском угольном разрезе. В любом производстве хорошая техника - залог успеха, - поделился Ай-Белек Хомушку.

Студенты СахГТ Семен Толстых и Виталий Матвеев взяли третьи места в "Управлении бульдозером" и "Обслуживании грузовых автомобилей". Парни рассказали, что после учебы планируют работать в горной промышленности. Определиться с выбором будущей профессии им помогают профориентационные экскурсии на Солнцевский угольный разрез, которые ВГК регулярно проводит для студентов.

Поздравляем ребят и желаем всегда добиваться успеха.