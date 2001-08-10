Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжают расширять возможности проекта детского социального туризма, который реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Впервые к программе присоединились курильские школьники. На Сахалин сегодня прибыли 37 ребят с острова Шикотан. В течение двух дней они посетят в Южно-Сахалинске аквапарк, музеи и побывают на экскурсиях, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Яркие впечатления для школьников начались уже с отправления с Шикотана. Ребята отправились на Сахалин в морское путешествие в комфортных каютах на теплоходе.
– Давно хотел попутешествовать на теплоходе. Очень понравилось и кормили вкусно. Больше всего хочу попасть в аквапарк в Южно-Сахалинске. И вообще, погулять по областному центру, уверен, будет интересно, – поделился восьмиклассник из села Крабозаводское Кирилл.
Школьники посетят аквапарк «Аква Сити», один из музеев островной столицы и поучаствуют в обзорной экскурсии по городу. Проживать будут в комфортной гостинице. После завершения программы ребят ждет дорога домой, также морским транспортом.
Всего в рамках «курильского этапа» региональной программы детского социального туризма в морской круиз на Сахалин отправятся более 320 школьников с 7 по 11 классы с Шикотана, Кунашира и Итурупа.
– Цель привлечь детей с Курил к нашей программе социального туризма мы поставили еще в прошлом году. Совместно с туроператорами, компанией «Сахпасфлот», гостиничным бизнесом проработали формат настоящего морского круиза на теплоходе и вот встречаем первых юных путешественников. Кстати, многие из них впервые побывают в Южно-Сахалинске. Уверен, что эту поездку они не забудут, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Напомним, для детей и их родителей такие путешествия бесплатны – программа полностью финансируется за счет средств областного бюджета.
Сахалинская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию детского социального туризма. В 2022 году участие в программе приняли более 20 тысяч островных школьников. В этом году их число увеличится до 30 тысяч, присоединятся дети из Охинского района и с Курильских островов.
Координирует реализацию проекта министерство туризма Сахалинской области при участии региональных министерств культуры, образования и социальной защиты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:57 7 Апреля В семи детских садах Южно-Сахалинска оборудовали соляные комнаты
14:39 7 Апреля 42 новых автобуса поступят на Сахалин в ближайшее время
09:57 7 Апреля Сахалинские дорожники приступили к работам по модернизации дорог регионального значения
17:02 7 Апреля Сахалинка в баре взяла чужой телефон, чтобы вернуть владельцу, но в итоге уехала с гаджетом в другой клуб
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?