Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе продолжают расширять возможности проекта детского социального туризма, который реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Впервые к программе присоединились курильские школьники. На Сахалин сегодня прибыли 37 ребят с острова Шикотан. В течение двух дней они посетят в Южно-Сахалинске аквапарк, музеи и побывают на экскурсиях, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Яркие впечатления для школьников начались уже с отправления с Шикотана. Ребята отправились на Сахалин в морское путешествие в комфортных каютах на теплоходе.

– Давно хотел попутешествовать на теплоходе. Очень понравилось и кормили вкусно. Больше всего хочу попасть в аквапарк в Южно-Сахалинске. И вообще, погулять по областному центру, уверен, будет интересно, – поделился восьмиклассник из села Крабозаводское Кирилл.

Школьники посетят аквапарк «Аква Сити», один из музеев островной столицы и поучаствуют в обзорной экскурсии по городу. Проживать будут в комфортной гостинице. После завершения программы ребят ждет дорога домой, также морским транспортом.

Всего в рамках «курильского этапа» региональной программы детского социального туризма в морской круиз на Сахалин отправятся более 320 школьников с 7 по 11 классы с Шикотана, Кунашира и Итурупа.

– Цель привлечь детей с Курил к нашей программе социального туризма мы поставили еще в прошлом году. Совместно с туроператорами, компанией «Сахпасфлот», гостиничным бизнесом проработали формат настоящего морского круиза на теплоходе и вот встречаем первых юных путешественников. Кстати, многие из них впервые побывают в Южно-Сахалинске. Уверен, что эту поездку они не забудут, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Напомним, для детей и их родителей такие путешествия бесплатны – программа полностью финансируется за счет средств областного бюджета.

Сахалинская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию детского социального туризма. В 2022 году участие в программе приняли более 20 тысяч островных школьников. В этом году их число увеличится до 30 тысяч, присоединятся дети из Охинского района и с Курильских островов.

Координирует реализацию проекта министерство туризма Сахалинской области при участии региональных министерств культуры, образования и социальной защиты.