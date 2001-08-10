Долги за свет владельцев коттеджей в Южно-Сахалинске варьируются от 40 до 70 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» провели в г. Южно-Сахалинске очередной рейд, в ходе которого вручили жителям частного сектора уведомления о задолженности. Их предупредили, что в течение двадцати дней, установленных законодательством, необходимо погасить долг или заключить соглашение о его реструктуризации. В противном случае электроснабжение будет приостановлено.

Вручение уведомлений должникам – часть регулярной работы Сахалинэнергосбыта. Объектом внимания сегодняшнего рейда энергетиков стали частные домовладения, в числе которых немало добротных коттеджей. Долги за потребленную электроэнергию их хозяев колеблются от 40 до 70 тысяч рублей. Клиенты компании пользуются энергоресурсами для обслуживания жилых помещений и хозяйственных построек, но считают возможным не оплачивать поставленные услуги. Если в указанные в предупреждении сроки потребленная электроэнергия не будет оплачена, её подача будет приостановлена до полного расчета. Оплатить также придется пени за нарушение сроков оплаты и услуги по подключению к сетям энергокомпании. Самовольное подключение к сетям энергокомпании повлечет за собой административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Сахалинэнергосбыт напоминает: оплату ресурсов необходимо производить до 25-го числа каждого месяца, любым удобным способом, указанном на сайте компании. Несвоевременные и неполные платежи потребителей аккумулируются в многомиллионные долги. На сегодняшний день общая задолженность частных клиентов Сахалинэнергосбыта превышает 517,6 млн рублей. Эти суммы могли бы быть направлены на ремонтные программы, на модернизацию энергообъектов, повышение стабильности энергоснабжения населения и предприятий региона. Энергетики намерены ограничить подачу электроэнергии всем должникам, чтобы снизить риски влияния неплатежей на нормальное функционирование энергосистемы.