С сегодняшнего дня школьникам из отдаленных районов Южно-Сахалинска не нужно доплачивать за проезд в автобусах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что с сегодняшнего дня вступают в силу изменения, которые касаются проезда в муниципальном общественном транспорте школьников из отдаленных районов городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Пассажирам, которые ездят по школьному проездному в город, больше не нужно доплачивать за проезд из расчета стоимости одного километра пути за пределами города. Задачу сделать проезд для детей полностью бесплатным поставил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. 2 марта глава города провел встречу с жителями Березняков, а также пообщался с юными сельчанами, которые обратились к мэру с просьбой отменить доплату. На месте глава города провел совещание с вице-мэром Алексеем Римшей и директором Центра управления городской мобильностью города Александром Поповым. В течение получаса вопрос был решен.

– В городе действует льготный проездной для школьников. Однако на пригородных маршрутах, таких как № 250, 189,119, 105, дополнительный оплата взималась. Специалистами Центра вопрос проработан, обновлено программное обеспечение на валидаторах. Теперь для проезда детям нужен только школьный проездной, – рассказал Александр Попов.

Обращаем внимание, возможность бесплатного проезда распространяется только на муниципальные маршруты, которые находятся в ведении администрации Южно-Сахалинска.

С вопросами по работе автобусов граждане могут обращаться в диспетчерскую единого оператора по телефону 55-65-15.