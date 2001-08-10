В Южно-Сахалинске отменили плату за проезд в общественном транспорте для школьников из отдаленных районов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время рабочей поездки в Березняки мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял решение сделать проезд для детей, которые ездят на учебу из отдаленных районов городского округа, полностью бесплатным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С данным вопросом к мэру обратились сами ребята. Напомним, 2 марта Сергей Надсадин провел первую в этом году большую встречу с жителями городского округа. С вопросами и предложениями к главе областного центра, вице-мэрам и руководителям профильных департаментов могли обратиться жители Березняков и Старорусского. О том, что волнует людей, сельчане также рассказали во время инспекционного объезда, который состоялся накануне встречи. В частности, мэр пообщался с юными жителями села. Дети рассказали о жизни в Березняках, поделились успехами в учебе.
- Нам здесь очень нравится. Много родственников живет. Жизнь в селе интересная. И в Южно-Сахалинск часто ездим как с родителями, так и самостоятельно - в школу. Хотелось бы, чтобы проезд сделали бесплатным, - отметили ребята.
Отметим, плата за проезд в общественном транспорте на пригородных муниципальных маршрутах определяется из расчета стоимости одного километра пути за пределами города. Данная тарификация частично распространялась и на учащихся южно-сахалинских школ, проживающих в селах городского округа - в Березняках, Новой Деревне, Санаторном, Синегорске, Весточке, Ключах, Старорусскоом и других. В границах города проезд для детей был бесплатным, но за пределами Южно-Сахалинска тариф предусматривал доплату.
В ходе рабочей поездки в Березняки Сергей Надсадин провел совещание с участием вице-мэра Алексея Римши, директора центра городской мобильности Александра Попова, в хоте которого было принято решение - сделать проезд для школьников из отдаленных районов на муниципальных маршрутах полностью бесплатным. Изменение вступает в силу с четверга, 9 марта. Чтобы доехать от остановочного пункта в своем населенном пункте до города детям понадобится только школьный проездной. Доплачивать разницу, которая ранее в некоторых случаях составляла 20 рублей и выше, с этого дня больше не нужно.
- В городе реализуется транспортная реформа. И одна из ее ключевых задач - доступное качественное транспортное сообщение между населенными пунктами. Это в какой-то мере несправедливо, что ребята, проживающие в сёлах, доплачивали за проезд. Сегодня мы эту проблему решили, - отметил Сергей Надсадин.
Подчеркнем, возможность бесплатного проезда распространяется только на муниципальные маршруты, которые находятся в ведении администрации Южно-Сахалинска. Для примера, если школьнику нужно уехать из Березняков в Южно-Сахалинск, бесплатный проезд для него будет действовать на маршруте №250. На межмуниципальных маршрутах, работу которых организовывает министерство транспорта Сахалинской области, такой возможности может быть не предусмотрено.
С вопросами по работе общественного транспорта граждане могут обращаться в диспетчерскую единого оператора по телефону 55-65-15.
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