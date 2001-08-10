"Аврора" открыла весеннюю продажу билетов в Красноярск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск на весенний период 2023 года. В период с 26 марта по 28 мая рейсы будут выполняться на воздушном судне А319 по четвергам и воскресеньям.

Расписание рейсов:

Вылет из Южно-Сахалинска в 21:25, прибытие в Красноярск в 22:50.

Вылет из Красноярска в 23:50, прибытие в Южно-Сахалинск в 08:35.

Стоимость билета в одну сторону от 6 800 рублей. Количество мест по данному тарифу ограничено.

Информация об открытии продажи авиабилетов на последующий период будет опубликована в ближайшее время.

Данный социально значимый рейс выполняется в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте "Авроры" www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.