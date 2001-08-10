Страх лишиться земельного участка с домом стал стимулом для сахалинца избавиться от долгов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Корсаковского района погасил крупную задолженность перед государством и физическим лицом, чтобы не рисковать недвижимым имуществом, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской оласти.

Ввиду неисполнения гражданином своих финансовых обязательств в отделении судебных приставов по Корсаковскому району было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с него задолженности на общую сумму 1,2 млн. рублей.

Будучи уведомленным о последствиях неисполнения требований исполнительных документов, сахалинец не спешил добровольно расквитаться с долгами, среди которых были налоговые платежи, исполнительский сбор за не оплаченную вовремя задолженность и финансовое обязательство перед физическим лицом. Тогда, судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение неплательщика и установил в его собственности земельный участок с домом. В обеспечительных и побудительных целях представитель закона незамедлительно вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества.

Узнав о наложенном ограничении, лишающем его права распоряжаться собственностью, мужчина в кратчайшие сроки произвёл оплату задолженности в полном объёме.