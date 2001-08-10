37 семей на Сахалине получили ключи от квартир в новом арендном доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современное жилье возвели в Шахтерске Углегорского района. Комфортабельные квартиры предназначены для работников бюджетной сферы и представителей востребованных в районе специальностей. Стоимость аренды такого жилья вполовину меньше среднерыночной.

– Ввод ещё одного арендного дома – это настоящий праздник для Углегорского городского округа. Благодаря появлению комфортного и доступного жилья мы создаём все необходимые условия для закрепления в муниципалитете востребованных специалистов. Поздравляю новоселов, пусть в ваших домах живут любовь, дружба и уют, звучит детский смех и царит теплая атмосфера, – отметил исполняющий обязанности мэра Углегорского района Фёдор Филин.

Дом построен по современной энергосберегающей технологии. Благодаря этому температура в комнатах остается комфортной в любое время года. Кроме того, здание способно выдержать девятибалльное землетрясение.

Ремонт в квартирах выполнили «под ключ»: поклеили обои, уложили линолеум, установили межкомнатные двери, сантехнику, водонагреватели и электрические плиты. Предусмотрели застекленные балконы. Во дворе обустроили игровую и детскую площадки.

В числе новоселов – логопед-дефектолог школы Шахтёрска Наталья Оберюхтина, которая вместе с сыном переехала на Сахалин из Екатеринбурга.

– Я всегда хотела приехать на Сахалин, мечтала об этом с детства. Первое, что меня поразило, это местная природа. А теперь я счастлива двойне, потому что буду жить в комфортной квартире с видом на гору Сергеевскую, – поделилась эмоциями Наталья. – В новой квартире все очень нравится. Сейчас с сыном решаем, как расставить мебель.

Приобрести квартиру в собственность у Сахалинского ипотечного агентства возможно, используя одну из мер государственной поддержки. Для этого, к примеру, необходимо стать участником любой из льготных ипотек, внести часть средств за квартиру с помощью материнского капитала или сертификата на улучшение жилищных условий.

– Новое жильё возводится Сахалинским ипотечным агентством при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и Правительства Сахалинской области. В Углегорском районе это уже четвёртый по счёту арендный дом. Построенное жильё прежде всего ориентировано на привлекаемых молодых специалистов, специалистов узких профессий, работников бюджетной сферы. Основная задача – обеспечение наших нанимателей комфортабельным и доступным жильем. А в будущем мы надеемся увидеть их и в числе собственников этих квартир, – прокомментировала генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Елена Бондарева.

Напомним, ранее состоялось заселение ещё одного арендного дома в Корсакове. Там ключи от квартир получили 24 семьи.

Всего в арендном фонде Сахалинского ипотечного агентства – около 2600 квартир по всей области. Строятся ещё около 75 тысяч квадратных метров жилья – это около 1200 квартир.

В этом году в областном центре будет завершен весь комплекс работ, необходимый для заселения нового микрорайона «Горизонт». Это 1000 квартир, существенная часть из которых будет предоставлена в качестве арендного жилья. Напомним, что в 2022 году началось строительство арендного дома на 45 квартир в Ногликах, которое будет сдано уже осенью этого года.