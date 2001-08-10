Продолжается прием заявок на участие в Международном сахалинском лыжном марафоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский лыжный марафон состоится 11 марта. Заявки на участие в соревновании подали уже 350 человек из более чем 30-ти регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Спортсмены будут бороться на дистанциях 30 и 50 километров. Старт соревнованиям будет дан в селе Лесное. Финиш состоится в городском парке имени Гагарина. По информации организаторов, призовой фонд лыжного марафона составит 2 миллиона рублей.
Заявки принимают от участников 18 лет и старше. Также свои силы смогут попробовать юные спортсмены от 3 до 6 лет на дистанции 500 м. Лыжники от 7 до 10 лет пробегут 1 км. На дистанцию 5 км заявки примут от спортсменов 11 лет и старше. Спортсмены в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку и страховой полис. Желающие принять участие в спортивном событии могут зарегистрироваться на сайте.
Организаторами соревнования выступают правительство Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, центр спортивной подготовки Сахалинской области, школа зимних видов спорта.
Отметим, первый сахалинский лыжный марафон состоялся в Южно−Сахалинске 8 марта 1987 года.
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