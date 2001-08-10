Правила безопасного поведения в интернете обсудили с сахалинскими школьниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Урок "Детям - безопасный Интернет!" в рамках культурно-просветительской акции "Неделя безопасного Интернета" прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 февраля. Ее участниками стали ученики среднего звена школ областного центра, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ребятам напомнили о правилах ответственного и безопасного поведения во Всемирной паутине, познакомили со способами защиты от нежелательной информации и контактов. Также рассказали о неэтичном поведении в интернете и способах защиты интернет-пользователей от вербовки.

С помощью викторины дети закрепили знания о правилах безопасной работы в сети Интернет.