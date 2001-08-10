В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по вязанию теплых вещей для бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все больше жителей областного центра присоединяются к проекту "Сопричастность", призванному поддержать военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С инициативой организовать уроки по вязанию теплых вещей выступили представители движения "Серебряные волонтеры". Активистов поддержало Южно-Сахалинское отделение общественной организации "Союз женщин России". Участники мастер-класса имели возможность поделиться друг с другом навыками вязания и своими руками изготовить теплые вещи, которые будут отправлены военнослужащим в зону боевых действий.
Мастер-класс провела Валентина Васильева. Женщина занимается вязанием много лет. Всегда рада поделиться опытом с теми, кто хочет принять участие в добром деле.
- Рассказала важные моменты о подборе ниток, спиц, основы вязания разных изделий, – отметила Валентина Иосифовна. - Уверена, в каждую вещь наши мастерицы вкладывают свою душу и частичку своего тепла.
Одна из участниц мероприятия Тамара Жукова ранее связала несколько десятков носков и варежек.
- Мы все переживаем за наших ребят, не можем оставаться в стороне и помогаем, чем можем. Вяжу жилет, который, я надеюсь, пригодится в холодную погоду, - рассказала волонтер.
Мастер-класс был организован в в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". Здесь же продолжает работу пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Необходимые вещи можно принести по адресу: ул. Дзержинского, 40/1.
Также пункты сбора действуют по адресам: ул. Дзержинского, 23 (каб. 325) и ул. Больничная, 34. Список необходимых вещей размещен в телеграм-канале. Подробную информацию также можно получить по телефону горячей линии 8−924−881−68−01 ежедневно с 9.00 до.19.00.
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