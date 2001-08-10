В полтора раза выросли показатели жилищного строительства в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги социально-экономического развития Сахалинской области за год обсудили на совещании, которое провёл заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. С 2019 года показатели жилищного строительства на островах увеличились в 1,5 раза, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Ежегодно на Сахалине и Курилах сдают 500 тысяч "квадратов". Треть из этих объёмов - социальное жилье для переселенцев из аварийных домов и востребованных в регионе специалистов. Так, за два последних года комфортные квартиры взамен аварийных обрели 7 849 человек. В этом году переехать должны 4 655 сахалинцев и курильчан.

- В Южно-Сахалинске делаем упор на строительство крупных жилых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой. Мы также готовы к реализации программы "Дальневосточный квартал". Для этого определена территория в планировочном районе Южно-Сахалинска площадью 45 га. На ней планируется построить дома для 9,5 тысяч человек, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко. - Принципиальным условием для застройщика мы ставим комплексное развитие территории. Должны быть построены школа, детский сад, дом культуры, отделение связи, объекты торговли и общественного питания. Это важно, ведь люди должны заезжать в уже обжитые микрорайоны, в которых создана вся необходимая социальная инфраструктура под ключ.

Серьезная реформа была проведена в медицине. В поликлиниках на 30% увеличили число талонов для пациентов. Прежде всего, этого удалось добиться за счет наведения порядка в рабочем графике врачей и перераспределения нагрузки между разными учреждениями здравоохранения. Этот проект удостоился всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли". Благодаря диспансерному наблюдению людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями удалось снизилась смертность от рака и инфаркта.

При участии федерального бюджета в 2022 году был завершён ряд мероприятий в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. 183 семьи отметили новоселье. Были построены передовой корпус центральной поликлиники Южно-Сахалинска, детский сад в селе Новом Макаровского района, пансионат для ветеранов в Корсакове. Благоустроено 84 двора в областном центре и районах. Реконструированы стадион спортивной школы в Охе и очистные сооружения в Южно-Сахалинске. Газифицирована котельная в Корсакове.

- Несмотря на антироссийские санкции и мощное давление со стороны западных стран и их союзников, 2022 год стал для Сахалинской области достаточно продуктивным в части запуска проектов в экономике. Они станут основой развития островов на новое десятилетие и дадут тысячи рабочих мест сахалинцам и курильчанам. Мы приступили к строительству индустриальных парков - нефтегазового и агропромышленного. Запустили завод по переработке крупногабаритных шин в резиновую крошку, крупный цех по производству сыров, рыбоводный завод на Итурупе. Только в прошлом году резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток создано 1100 новых рабочих мест, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры. В аэропорту Охи сдали новую взлётно-посадочную полосу и приступили к строительству "взлётки" в аэропорту Южно-Сахалинска. Там же завершается возведение современного аэровокзального комплекса. Для развития коммунальной инфраструктуры удалось привлечь 8,3 млрд рублей инвестиций в рамках концессии.

Доходы по проекту "Сахалин-2" в 2022 году остались стабильными, прирост по добыче газа составил 15%. Работы на "Сахалин-1" возобновились после решения Президента Владимира Путина о переходе управления проектом к российскому оператору. С ноября была восстановлена добыча нефти и газа, отгрузка нефти и поставки газа потребителям Хабаровского края и северных районов Сахалинской области в полном объеме. Идет активная подготовка к запуску проекта "Сахалин-3", уже закупается и завозится необходимое для его реализации оборудование.

По оценке, за прошлый год удалось привлечь 261 млрд рублей инвестиций в уставной капитал - это на 1,7% больше, чем в 2021 году. Региональные власти добились также существенного роста инвестиций в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором. В островном регионе перестроили систему взаимоотношений власти и бизнеса, внедрили в нее принципы открытости и дружелюбия, сократили сроки оформления разрешительных документов и подключения к сетям.

Этот год станет продолжением масштабной работы по развитию инфраструктуры и запуску новых инвестиционных проектов. Помимо модернизации Корсаковского морского порта, планируется строительство многофункционального Поронайского грузового района, создание логистического центра в Южно-Сахалинске, верфи по строительству судов из композитных материалов, лесоперерабатывающего комплекса, завода по производству модульных домокомплектов и цемента, завода по производству топлива, пяти рыбоперерабатывающих заводов, развитие спортивно-туристического комплекса "Горный Воздух".

Рассматривалось повышение качества жизни жителей островного региона. Благодаря адресному подходу удалось сократить количество жителей, находящихся за чертой бедности. Помимо оформления выплат и пособий, соцработники детально разбирались в жизненной ситуации каждой семьи, находя системное решение проблем. Где-то это была помощь в трудоустройстве, где-то заключение социального контракта. И такой подход, как показывает статистика, сработал. Особое внимание уделялось помощи мобилизованным и их семьям, оперативно вводились социальные выплаты, был налажен тесный рабочий контакт с Министерством обороны, организована закупка товаров и услуг по заявкам армии.

Валерий Лимаренко обратился к Юрию Трутневу за федеральной поддержкой по ряду вопросов транспортной доступности. Вице-премьер дал поручение Минстрою России и Минтрансу России доложить в ближайшее время о выполнении ранее данного поручения по рассмотрению заявки Сахалинской области на выделение инфраструктурного бюджетного кредита в целях строительства взлётно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, а также представить данные о выполнении поручения, связанные с модернизацией Корсаковского порта.