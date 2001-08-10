Почти 4 тысячи автомобилей оформили сахалинские таможенники в порту Корсаков в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3741 автомобиль оформили сахалинские таможенники в порту Корсаков в 2022 году. Импорт иномарок на Сахалин по сравнению с 2021 годом вырос в 2,5 раза, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной таможни.

Резкий рост произошел летом 2022 года, когда на Сахалин ежемесячно стали ввозить 400-500 автомобилей, в то время как обычно их поставляли около 200. Это связано с изменениями курса валют.

Помимо Корсакова, являющимся главным торговым портом Сахалина, в декабре 2022 года первая партия автомобилей ввезена в порт Холмск Сахалинской области. Дополнительную линию возобновили впервые спустя 10 лет. Несколько автомобилей ввезены из Японии и в морской порт Южно-Курильск (о. Кунашир), последние прямые поставки там были более 20 лет назад.

Все ввезенные в 2022 году автомобили – легковые, их приобрели физические лица, уплатив 1,4 млрд рублей таможенных пошлин и налогов.

При этом подать пассажирскую таможенную декларацию могут как непосредственно владельцы автомобилей, так и таможенные представители. Оформление займет не более 4 часов.

Заметно ускорить процедуру таможенного оформления поможет подача ПТД в электронном виде. Сделать это можно дистанционно. Более 50% пассажирских таможенных деклараций подаются на Корсаковский таможенный пост электронно.