Почти 4 тысячи автомобилей оформили сахалинские таможенники в порту Корсаков в 2022 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3741 автомобиль оформили сахалинские таможенники в порту Корсаков в 2022 году. Импорт иномарок на Сахалин по сравнению с 2021 годом вырос в 2,5 раза, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной таможни.
Резкий рост произошел летом 2022 года, когда на Сахалин ежемесячно стали ввозить 400-500 автомобилей, в то время как обычно их поставляли около 200. Это связано с изменениями курса валют.
Помимо Корсакова, являющимся главным торговым портом Сахалина, в декабре 2022 года первая партия автомобилей ввезена в порт Холмск Сахалинской области. Дополнительную линию возобновили впервые спустя 10 лет. Несколько автомобилей ввезены из Японии и в морской порт Южно-Курильск (о. Кунашир), последние прямые поставки там были более 20 лет назад.
Все ввезенные в 2022 году автомобили – легковые, их приобрели физические лица, уплатив 1,4 млрд рублей таможенных пошлин и налогов.
При этом подать пассажирскую таможенную декларацию могут как непосредственно владельцы автомобилей, так и таможенные представители. Оформление займет не более 4 часов.
Заметно ускорить процедуру таможенного оформления поможет подача ПТД в электронном виде. Сделать это можно дистанционно. Более 50% пассажирских таможенных деклараций подаются на Корсаковский таможенный пост электронно.
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