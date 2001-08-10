На Сахалине назвали самых злостных неплательщиков за коммунальные услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В «Росводоканал Сахалин» подвели итоги платежной дисциплины за 2022 год. В компании сформировали список добросовестных плательщиков, а также антирейтинг тех, кто пренебрегает своими обязанностями по оплате потребленных ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".

«Мы благодарим абонентов, которые своевременно и в полном объеме оплачивают оказанные услуги. Денежные средства, полученные от потребителей всех категорий, наравне с бюджетным финансированием и привлеченными инвестициями - направляются на ремонт и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, улучшение качества услуг водоканала и развитие клиентских сервисов», - отметила коммерческий директор «РВК-Сахалин» Юлия Кириллова.

Лучших плательщиками 2022 года в «РВК-Сахалин» назвали: ПАО «Сахалинэнерго», ООО «Грин Солюшион», ООО «Глория», ООО «Вектор», ООО «Сахпродсервис», ЗАО «Пасифик».

В число недобросовестных клиентов вошли ООО «Эммануил Плюс», ФГБОУВС «СахГУ», ООО УК «Единый город», ООО УК «ПМК Жилсервис», ФГАУ «Росжилкомплекс».

«РВК-Сахалин» также напоминает, что действующим законодательством предусмотрена ответственность абонентов за несвоевременную оплату услуг, включая взыскание задолженности в судебном порядке и ограничение услуг предприятия.