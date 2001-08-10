В Сахалинской области подвели итоги реализации нацпроектов за год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации 12 национальных проектов на островах строят школы, дороги и стадионы, создают новые места в образовательных учреждениях, обновляют медицинское оборудование, совершенствуют бизнес-процессы на предприятиях. В прошлом году в регионе на эти цели направили более 14 миллиардов рублей. При этом 3,9 миллиарда было выделено из федерального бюджета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в достойных условиях. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию на островах сфер образования и здравоохранения, возведению инфраструктурных объектов, обустройству общественных пространств, поддержке семей с детьми. Национальные проекты дают нам возможность работать в этих направлениях с наибольшей эффективностью, в том числе благодаря дополнительному финансированию, привлекаемому из федерального бюджета, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В 2022 году в Сахалинской области ввели в эксплуатацию, приобрели и капитально отремонтировали более 30 социальных, культурных, спортивных и дорожных объектов, а также 2 водозабора. В муниципальных образованиях благоустроили 23 общественных территории, капитально отремонтировали 78 дворов.

Приобретены 5 ФАПов и врачебная амбулатория в селах Пятиречье, Углезаводск, Матросово, Первая Падь, Новая Деревня и Костромское. Кроме того, для островных медучреждений куплено 57 единиц автотранспорта.

В Восточной гимназии Южно-Сахалинска открыли Кванториум. Доля вовлеченных в дополнительное образование детей превысила 85 процентов.

Почти 4 тысячи семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Такое же число многодетных семей воспользовались ежемесячной денежной выплатой в связи с рождением третьего и последующих детей.

Введен в эксплуатацию крытый универсальный спортивный зал в Горнозаводске, продолжается строительство такого же объекта в Чехове и спортивного комплекса в Ильинском.

В нормативное состояние в рамках нацпроекта привели 18 километров автомобильных дорог. Для переселенцев из аварийного фонда приобретены почти 60 квартир.

Некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере молодежной политики предоставлено 9 грантов на сумму 8 миллионов рублей.

В рамках региональных проектов по направлению «Туризм», реализующихся в области с 2022 года, организованы и проведены экскурсионные программы для более чем 1,3 тысячи детей. Оказана грантовая поддержка на сумму 105,5 миллиона рублей 22 общественным инициативам, направленным на развитие туристической инфраструктуры, а также на поддержку создания кемпингов и автокемпингов.

Организовано предоставление в электронном виде 87 государственных услуг. Их можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» доля жителей старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, составила 23,89 процента. Это в 5,7 раз выше планируемого показателя. Проведена 100-процентная вакцинация против пневмококковой инфекции среди людей, проживающих в организациях социального обслуживания.

Доля сахалинцев и курильчан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, от общего числа жителей составила 63,6 процента. Это превышает плановые годовые значения на 11,2 пункта.

Напомним, старт реализации национальных проектов в стране дал Президент Владимир Путин в 2005 году. 21 июля 2020 года срок достижения национальных целей был скорректирован до 2030 года.