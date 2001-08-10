Тихоокеанское
информационное агентство
3 Января 2023
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10:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Воспитанники детского центра получили подарки от сахалинских следователей

Воспитанники детского центра получили подарки от сахалинских следователей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый ребёнок ждёт Нового года. Это время надежд, чудес и радости. Особенно в этом нуждаются дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им очень необходимы положительные эмоции.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области на протяжении многих лет сотрудничают и оказывают шефскую помощь Государственному казенному учреждению дополнительного образования «Центр содействия семейному устройству «Звездный», рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В канун самого волшебного праздника в году сотрудники следственного управления поздравили воспитанников младших групп с Новым годом, пожелали им всего самого светлого и доброго. Сахалинские следователи привезли девчонкам и мальчишкам подарки, которые они загадали, а это санки, конструкторы, игрушечные самосвалы и многое другое.

Судя по улыбкам детей, они остались довольны подарками, тепло поблагодарив правоохранителей.

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