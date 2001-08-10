Воспитанники детского центра получили подарки от сахалинских следователей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый ребёнок ждёт Нового года. Это время надежд, чудес и радости. Особенно в этом нуждаются дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им очень необходимы положительные эмоции.
Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области на протяжении многих лет сотрудничают и оказывают шефскую помощь Государственному казенному учреждению дополнительного образования «Центр содействия семейному устройству «Звездный», рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В канун самого волшебного праздника в году сотрудники следственного управления поздравили воспитанников младших групп с Новым годом, пожелали им всего самого светлого и доброго. Сахалинские следователи привезли девчонкам и мальчишкам подарки, которые они загадали, а это санки, конструкторы, игрушечные самосвалы и многое другое.
Судя по улыбкам детей, они остались довольны подарками, тепло поблагодарив правоохранителей.
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