В Южно-Сахалинске школьники подвели итоги своей работы по проектированию остановок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся Кванториума при Институте развития Сахалинской области приняли участие в подведении итогов обучающей деятельности по проектированию остановочных павильонов.

На мероприятии они закрепили знания о профессиях промышленного дизайнера и проектировщика, требованиях к благоустройству городских пространств, дизайн-коде, получили представление о планировании и дизайн-проектировании. Также ребята узнали, как создается конструктивное решение павильонных остановок, о нагрузках, возникающих при их возведении и эксплуатации. Познакомились с важнейшими принципами организации композиции и ее первичных элементах, основами работы с различными материалами для приготовления проектной документации. В качестве проектировщика выступил практикующий инженер-конструктор Владислав Бердник.

Встреча включала и практическую часть. Ребята предложили много идей по благоустройству нашего города.

Мероприятие состоялось в рамках программы «5 шагов для городов». Как рассказала представить ООО «Развитие территорий» - одного из партнеров АНО «Наш город» - Екатерина Стрельникова, программа разработана государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и консалтинговой компанией КБ «Стрелка». Она направлена на развитие российских городов и повышение их привлекательности для молодежи. Областной центр принял участие в первом шаге, который направлен на благоустройство небольших пространств, в данном случае — остановочных павильонов.