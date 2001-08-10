Сахалинцам рассказали, как узнать, наложен ли на них запрет выезда за границу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области призывает граждан войти в Новый год без долгов и, тем самым, открыть себе доступ за границу с помощью сервиса "Ход снятия ограничения выезда из России" на "Едином портале государственных и муниципальных услуг", рассказали ТИА "ОСтрова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Сервис, разработанный совместно с министерством цифрового развития, позволяет гражданам-должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Сервисы Службы позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга, поскольку возможность выезда за границу напрямую зависит от фактического исполнения судебных решений. Так, погасить задолженность можно как с помощью портала «Госуслуги», так и с помощью официального сайта службы – сервиса «Банк данных исполнительных производств», который не только отражает сведения о наличии долга, но и предоставляет возможность сразу его оплатить 2 способами: с помощью личного кабинета на «Госуслугах» или квитанции – то есть в отделении банка по сформированному сервисом платежному документу.

С учётом временных затрат на обработку и передачу платежа рекомендуется произвести оплату имеющиеся задолженности не позднее, чем за 3-5 дней до предполагаемой даты вылета.

Для оперативного взаимодействия с судебными приставами по данному вопросу необходимо позвонить на телефон группы телефонного обслуживания граждан: 8 (4242) 500-226. Специалисты дадут квалифицированный ответ на любой вопрос, связанный с порядком исполнения требований исполнительных документов, в рабочие дни: понедельник-четверг с 09:00 до 17:30 часов, пятница с 09:00 до 15:30.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов, о возмещении имущественного ущерба или морального вреда, причиненного преступлением, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тысяч руб.

Кроме того, запрет на выезд касается и тех граждан, в отношении которых возбуждено исполнительное производство неимущественного характера.

За 11 месяцев 2022 года сахалинскими органами принудительного исполнения вынесено 37 513 постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации по исполнительным производствам, из них по состоянию на начало декабря действуют 21 062.

В результате применения указанной меры должниками исполнены требования 1274 исполнительных документов, что означает, что большая часть должников остаётся ограничена в праве выезда за пределы страны вплоть до фактического исполнения ими своих долговых обязательств.