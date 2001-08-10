Южно-сахалинские школьники посетили мастер-класс по лепке пельменей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках фестиваля пельменей для учащихся школы №4 провели экскурсию на производство мясных полуфабрикатов компании "ВеликоЛепно", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, подобные профориентационные мероприятия стали уже доброй традицией в преддверии празднования Дня пельменя. Так, ребята могут познакомиться с профессией, увидеть производственный процесс, узнать какие существуют нормы и требования в этой сфере, а также получить полезный опыт.

Семиклассникам рассказали о деятельности предприятия, фирменной продукции марки «ВеликоЛепно», показали производственные цеха, а также провели мастер-класс, на котором школьники попробовали самостоятельно слепить пельмени.

По окончании профориентационного мероприятия ребят угостили горячим обедом. Напомним, в рамках фестиваля пельменей в городе проходили различные тематические мероприятия: гастрономический марафон «Пельмень и его друзья», профориентационные встречи для школьников с экскурсиями на производства и кулинарными мастер-классами. Традиционно завершающим этапом фестиваля станет празднование Дня пельменя, которое состоится 24 декабря на ярмарочной площадке с южной стороны ТЦ «Дом Торговли» (пр. Мира, 106А). С информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте мэрии в специальном разделе, посвященном Дню пельменя.

Обращаем внимание, в случае неблагоприятных погодных условий программа Дня пельменя будет скорректирована. Об этом дополнительно сообщат в социальных сетях администрации города и в СМИ.