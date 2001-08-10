С 21 декабря южно-сахалинские школьники уходят на дистанционное обучение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с завтрашнего дня, 21 декабря, все школы городского округа переводятся на дистанционное обучение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предварительно, дистанционный режим продлится по субботу, 24 декабря, включительно.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что при первых признаках заболевания не следует заниматься самолечением, а необходимо незамедлительно обратиться к врачу.