Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2022
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С 21 декабря южно-сахалинские школьники уходят на дистанционное обучение
16:12, | Новости общества Сахалина и Курил

С 21 декабря южно-сахалинские школьники уходят на дистанционное обучение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с завтрашнего дня, 21 декабря, все школы городского округа переводятся на дистанционное обучение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предварительно, дистанционный режим продлится по субботу, 24 декабря, включительно.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что при первых признаках заболевания не следует заниматься самолечением, а необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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