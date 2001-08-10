Для учеников гимназии №3 Южно-Сахалинска провели кулинарный мастер-класс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилась серия мастер-классов для школьников в рамках общегородской предновогодней программы. Шеф-повара, члены сообщества Chefs Team Russia встретились за столами с ребятами из гимназии № 3, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Школьники изучили технологию приготовления оливье с элементами декора, приготовили фруктовый салат с йогуртовой заправкой в красивом оформлении и сварили согревающий напиток с корицей на основе сока.

- Мы рассказали детям, как готовить предновогодние блюда - они все делали сами с огромным интересом. Такие мастер-классы, в которых дети принимают участие с большим удовольствием, для меня это шаг к популяризации профессии, хочется, чтобы было больше талантливых кулинаров и поваров на Сахалине, - рассказал один из организаторов мастер-класса Павел Носатов.

- Мы сюда приехали, чтобы научиться готовить чудесные салаты и варить напиток к новогоднему столу. Хочется порадовать семью и близких к праздникам. Нам было очень интересно, как и обещали, - рассказала ученица гимназии Варвара Калиничева.

Напомним, ранее аналогичные блюда готовили ученики школы № 19 Дальнего и лицея № 2 Южно-Сахалинска.

В будущем организаторы также планируют популяризировать профессию повара и привлекать к аналогичным мастер-классам южно-сахалинских школьников.

Мастер-классы для учащихся способствуют активизации познавательной деятельности детей и позволяют приобрести практический опыт приготовления блюд. Также ребята знакомятся со спецификой работы предприятий общепита и профессией шеф-повара, отмечают в городском департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка.