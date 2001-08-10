Для учеников гимназии №3 Южно-Сахалинска провели кулинарный мастер-класс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершилась серия мастер-классов для школьников в рамках общегородской предновогодней программы. Шеф-повара, члены сообщества Chefs Team Russia встретились за столами с ребятами из гимназии № 3, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Школьники изучили технологию приготовления оливье с элементами декора, приготовили фруктовый салат с йогуртовой заправкой в красивом оформлении и сварили согревающий напиток с корицей на основе сока.
- Мы рассказали детям, как готовить предновогодние блюда - они все делали сами с огромным интересом. Такие мастер-классы, в которых дети принимают участие с большим удовольствием, для меня это шаг к популяризации профессии, хочется, чтобы было больше талантливых кулинаров и поваров на Сахалине, - рассказал один из организаторов мастер-класса Павел Носатов.
- Мы сюда приехали, чтобы научиться готовить чудесные салаты и варить напиток к новогоднему столу. Хочется порадовать семью и близких к праздникам. Нам было очень интересно, как и обещали, - рассказала ученица гимназии Варвара Калиничева.
Напомним, ранее аналогичные блюда готовили ученики школы № 19 Дальнего и лицея № 2 Южно-Сахалинска.
В будущем организаторы также планируют популяризировать профессию повара и привлекать к аналогичным мастер-классам южно-сахалинских школьников.
Мастер-классы для учащихся способствуют активизации познавательной деятельности детей и позволяют приобрести практический опыт приготовления блюд. Также ребята знакомятся со спецификой работы предприятий общепита и профессией шеф-повара, отмечают в городском департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:35 16 Декабря Житель Амурской области решил передать свой Hummer в зону СВО
14:24 16 Декабря Южно-сахалинский спортивный клуб "Твой мир" поддержал мобилизованных сахалинцев
14:01 16 Декабря В Южно-Сахалинске временно приостановят выдачу разрешений на земельные работы через МФЦ
- 14:30 16 Декабря В администрацию Южно-Сахалинска требуется директор департамента по физкультуре и спорту
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
Выбор редакции
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?