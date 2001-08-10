Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 17 декабря, в Южно-Сахалинске пройдет предновогодняя ярмарка "День новогоднего подарка". Всех желающих провести время интересно и активно ждут на торговой площадке у Дома торговли с 10 до 15 часов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 12.00 в домике № 19 пройдет мастер-класс по оформлению новогодних подарков.

С 12.00 до 14.00 гости мероприятия увидят праздничную музыкальную программу с участием солистов и творческих коллективов Дальненского Дома культуры - эстрадного ансамбля "Страна чудес", трио "Небо", вокального ансамбля "ДоРеМи".

С 10.30 до 14.00 для детей будут идти мастер-классы. Посетителям ярмарки предложат традиционный кыргызский плов, приготовленный в казане на открытом огне (кафе «Азия Микс») и свежую ароматную выпечку (индивидуальный предприниматель Н.В.Одинокова).

Сахалинские производители предложат горожанам широкий ассортимент продукции: рыбу, пресервы, мясо и мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сладкие новогодние подарки (АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Мерси Агро Сахалин», ООО «Санэс», ООО «Курильский берег», ИП Ефимов А. Ф., ООО «ТФ «Сахалинский бекон-2», ООО «Фабрика вкуса», ООО «Сахалинское кондитерское общество»).