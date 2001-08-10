Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2022
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14:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине создают региональное отделение "Российских студенческих отрядов"

На Сахалине создают региональное отделение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учредительная конференция по созданию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" прошла в Южно-Сахалинске 14 декабря в арт-резиденции "Маяк", рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Для принятия важных решений за столом собрались главные партнёры студенческого движения: руководитель агентства по делам молодёжи Дмитрий Смекалов, специалист агентства по развитию человеческого капитала Попова Татьяна, заместитель министра образования Сахалинской области Бабина Елена, директор молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев и один из лидеров студенческого штаба, Никита Пушко, он же председатель конференции.

Почти 200 сахалинских студентов в этом году поработали на строительном, педагогическом, сельскохозяйственном, педагогическом, медицинском направлении, а также в сервисе и туризме. Итогом движения стала учредительная конференция по созданию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

«В конце года принято подводить итоги проделанной работы за год и строить планы на следующий. Один из главных итогов в сфере молодёжной политики 2022 года я считаю создание студенческих технологических отрядов. В этом году по решения губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, мы создали первый студенческий отряд. Порядка 170 ребят поработало на предприятиях различных отраслей в нашем регионе, почти 300 студентов к нам приехали с других уголков России. По итогу мы закрепляем положительный результат и создаем региональное отделение, задачей которого, в первую очередь, стоит трудоустройство наших студентов и будущих специалистов, которые готовы трудиться на благо и развитие островного региона», –рассказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области.

Более двадцати предприятий Сахалина в этом году трудоустроили студентов со всех регионов нашей страны. Всего в области было создано сорок пять студенческих отрядов.

«Главными вопросами конференции стали создание сахалинского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», выборы председателя и членов Правления, а также руководителя регионального штаба. Завершением станет проведение государственной регистрации сахалинского регионального отделения РСО и нас можно будет поздравить с достигнутым положительным результатом», – поделился Никита Пушко.

Трудовые отряды – это не только дополнительный доход для студента, но также и платформа для саморазвития. Ребята вступают в отряды, чтобы реализовать себя самих себя и найти свое призвание. Здесь студент может завести новые знакомства, проявить себя и узнать на что он способен. Поддержку студенческого движения Минпросвещения России реализует в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

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