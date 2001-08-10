На Сахалине создают региональное отделение "Российских студенческих отрядов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учредительная конференция по созданию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" прошла в Южно-Сахалинске 14 декабря в арт-резиденции "Маяк", рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
Для принятия важных решений за столом собрались главные партнёры студенческого движения: руководитель агентства по делам молодёжи Дмитрий Смекалов, специалист агентства по развитию человеческого капитала Попова Татьяна, заместитель министра образования Сахалинской области Бабина Елена, директор молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев и один из лидеров студенческого штаба, Никита Пушко, он же председатель конференции.
Почти 200 сахалинских студентов в этом году поработали на строительном, педагогическом, сельскохозяйственном, педагогическом, медицинском направлении, а также в сервисе и туризме. Итогом движения стала учредительная конференция по созданию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».
«В конце года принято подводить итоги проделанной работы за год и строить планы на следующий. Один из главных итогов в сфере молодёжной политики 2022 года я считаю создание студенческих технологических отрядов. В этом году по решения губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, мы создали первый студенческий отряд. Порядка 170 ребят поработало на предприятиях различных отраслей в нашем регионе, почти 300 студентов к нам приехали с других уголков России. По итогу мы закрепляем положительный результат и создаем региональное отделение, задачей которого, в первую очередь, стоит трудоустройство наших студентов и будущих специалистов, которые готовы трудиться на благо и развитие островного региона», –рассказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области.
Более двадцати предприятий Сахалина в этом году трудоустроили студентов со всех регионов нашей страны. Всего в области было создано сорок пять студенческих отрядов.
«Главными вопросами конференции стали создание сахалинского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», выборы председателя и членов Правления, а также руководителя регионального штаба. Завершением станет проведение государственной регистрации сахалинского регионального отделения РСО и нас можно будет поздравить с достигнутым положительным результатом», – поделился Никита Пушко.
Трудовые отряды – это не только дополнительный доход для студента, но также и платформа для саморазвития. Ребята вступают в отряды, чтобы реализовать себя самих себя и найти свое призвание. Здесь студент может завести новые знакомства, проявить себя и узнать на что он способен. Поддержку студенческого движения Минпросвещения России реализует в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
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