На Сахалине создают региональное отделение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учредительная конференция по созданию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" прошла в Южно-Сахалинске 14 декабря в арт-резиденции "Маяк", рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Для принятия важных решений за столом собрались главные партнёры студенческого движения: руководитель агентства по делам молодёжи Дмитрий Смекалов, специалист агентства по развитию человеческого капитала Попова Татьяна, заместитель министра образования Сахалинской области Бабина Елена, директор молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев и один из лидеров студенческого штаба, Никита Пушко, он же председатель конференции.

Почти 200 сахалинских студентов в этом году поработали на строительном, педагогическом, сельскохозяйственном, педагогическом, медицинском направлении, а также в сервисе и туризме. Итогом движения стала учредительная конференция по созданию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

«В конце года принято подводить итоги проделанной работы за год и строить планы на следующий. Один из главных итогов в сфере молодёжной политики 2022 года я считаю создание студенческих технологических отрядов. В этом году по решения губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, мы создали первый студенческий отряд. Порядка 170 ребят поработало на предприятиях различных отраслей в нашем регионе, почти 300 студентов к нам приехали с других уголков России. По итогу мы закрепляем положительный результат и создаем региональное отделение, задачей которого, в первую очередь, стоит трудоустройство наших студентов и будущих специалистов, которые готовы трудиться на благо и развитие островного региона», –рассказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области.

Более двадцати предприятий Сахалина в этом году трудоустроили студентов со всех регионов нашей страны. Всего в области было создано сорок пять студенческих отрядов.

«Главными вопросами конференции стали создание сахалинского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», выборы председателя и членов Правления, а также руководителя регионального штаба. Завершением станет проведение государственной регистрации сахалинского регионального отделения РСО и нас можно будет поздравить с достигнутым положительным результатом», – поделился Никита Пушко.

Трудовые отряды – это не только дополнительный доход для студента, но также и платформа для саморазвития. Ребята вступают в отряды, чтобы реализовать себя самих себя и найти свое призвание. Здесь студент может завести новые знакомства, проявить себя и узнать на что он способен. Поддержку студенческого движения Минпросвещения России реализует в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».