Юным южносахалинцам рассказали о важности раздельного сбора мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для воспитанников детского социально-реабилитационного центра «Маячок» провели мастер-класс по раздельному сбору мусора, а также поговорили об экологии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие состоялось в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Зеленая экономика», координатором которого является мэр Южно-Сахалинска, секретарь городского отделения партии Сергей Надсадин.
Ребятам рассказали об экологии, влиянии человека на окружающую среду и о том, как они могут помочь сберечь природу. Один из простейших способов — сортировка мусора.
- Если правильно обращаться с мусором, он может стать полезным. Если его переработать, то можно получить новые материалы. Для повторного использования идут пластик, бумага, стекло, металл. Сортировать мусор важно и это оказалось очень просто, - отметила учащаяся школы № 1 Даша Кургина.
На мастер-классе школьникам разъяснили основные правила раздельного сбора мусора и юные горожане самостоятельно попробовали сортировать пластиковые и стеклянные банки, картонные коробки, газеты и другие предметы.
Добавим, муниципалитет ведет плановую работу по улучшению экологической ситуации в городском округе, в том числе за счет обустройства контейнеров для раздельного сбора. В областном центре и его пригородах установлено более 500 таких контейнеров.
Как отметила координатор мастер-класса, активист местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Запольских, работу по посвящению детей в вопросах экологии планируется продолжить.
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