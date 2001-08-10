Новый корпус школы №30 в Луговом примет учеников к осени 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр города Сергей Надсадин и руководители структурных подразделений администрации посетили площадку, где в настоящее время продолжается строительство дополнительного здания к школе №30 в планировочном районе Луговое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Новый корпус рассчитан на 550 мест. После ввода в эксплуатацию, которое запланировано на июнь 2024 года, в него будут переведены 5-11 классы, в действующем останется начальная школа. Подрядная организация, ООО СКФ «Сфера», выполнит работы под ключ. Согласно проекту в новом здании предусмотрено все необходимое для образовательного процесса, в том числе будут построены актовый и два спортивных зала. На прилегающей территории появится стадион и другие объекты для проведения мероприятий, организации досуга детей, занятий физкультурой и спортом – это игровые площадки, беговые дорожки, детский городок и многое другое.
- Знаковый объект для города, в особенности для жителей планировочного района. Когда работы завершатся, в школе смогут обучаться уже более 1000 детей.
Подрядчик работает в графике, все возникающие вопросы оперативно решаются, в частности, обсудили вопрос организации связи между старым корпусом и новым зданием, – сказал Сергей Надсадин.
В настоящее время на подрядная организация выполняет работы по устройству железобетонных конструкций, перегородок, выполняет монтаж окон и другие работы.
Работы ведутся в рамках регионального нацпроекта «Образование».
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