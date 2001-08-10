Школьники Южно-Сахалинска продолжают проявлять свою сопричастность защитникам Родины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация проекта «Сопричастность». Учащиеся школ города, их родители, педагогические коллективы активно подключаются к общему делу и передают посылки и письма бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, свое сопричастие выразили ребята из школы № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова. Гуманитарную помощь доставили в штаб общественной поддержки, где расположен главный в пункт приема.

- Совместно с родительским общешкольным комитетом было принято решение закупить то, что есть в перечне. Мы привезли электрогенератор, две большие коробки с медикаментами, теплые носки. Также наши ребята написали письма для военнослужащих, - рассказала заместитель директора школы № 8 Яна Матвеева.

Свои рисунки, открытки и посылку с необходимыми вещами и медикаментами для военнослужащих и мобилизованных горожан передали и учащиеся школы № 32.

- В письме солдату я рассказал о себе, рассказал, что мы знаем о них, верим в их силы, благодарны и ждем домой с Победой, - поделился ученик 4 класса Павел Поздняков.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован региональным отделением партии «Единая Россия». В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии, секретарем которого является мэр Сергей Надсадин.

Присоединиться к проекту могут все желающие. В областном центре открыты пункты сбора гуманитарной помощи: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничная, 34. Полный список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия»: https://t.me/er_uzhno.

Кроме того, при штабе общественной поддержки работает горячая линия. По телефону 8-924-881-68-01 можно задать вопросы о помощи военнослужащим, уточнить какие конкретно вещи и медикаменты нужны бойцам в зоне СВО. Звонки принимаются с 9.00 до 19.00, ежедневно, без выходных.