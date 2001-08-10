Группа сахалинских бойцов отправилась в зону специальной военной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе торжественного построения с напутственным словом к добровольцам и мобилизованным воинам обратился председатель правительства островного региона Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном прааительстве

- Парни! От имени губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и от себя лично хочу сказать вам огромное спасибо за доблесть и мужество. Вам предстоит принять участие в специальной военной операции. Она проводится во имя мира. Мы боремся за Россию, за нашу культуру, за право людей говорить на русском языке. Вы, достойные сыны Родины, победите в этой борьбе. Поддерживайте, берегите в бою друг друга. Всех вас ждем живыми и здоровыми. Мы также позаботимся о ваших семьях. Победа будет за нами! – сказал Алексей Белик.

Бойцы ответили троекратным «ура!».

Сахалинцы около месяца проходили усиленную подготовку. Опытные инструкторы старались передать весь свой опыт, полученный в горячих точках. Учили маскироваться, устраивать укрытия.

- Когда служил срочную, стрелял всего несколько раз. А тут очень много тренировались в стрельбе. Патронов никто на подготовку не жалел, - поделился боец.

Осваивали сахалинцы и новые военные технологии. Например, в специальном тренировочном центре, созданном при поддержке областного правительства, они учились использовать беспилотные летательные аппараты. На фронте операторов дронов обеспечивают таким же типом беспилотников, которыми они учились управлять здесь. Дроны позволяют безопасно вести разведку, заблаговременно выявлять огневые точки противника, засады, и в итоге спасают солдатские жизни. А иногда сбрасывают на голову противнику гранаты. Поскольку фронт испытывает потребность в беспилотниках, производство дронов разворачивается и в Сахалинской области. До конца года планируется выпустить не менее ста машин. Все они будут переданы военным.

Региональные власти уделяют большое внимание подготовке и условиям быта бойцов, которым предстоит отправиться в зону специальной военной операции. По поручению губернатора к обустройству мест временного размещения привлекли строительные компании. Опытные подрядчики провели необходимые работы за несколько дней. По заявкам военных закупается одежда, обувь, спальные мешки, гигиенические средства. Семьи сахалинских воинов получают единовременную выплату, одну из самых значительных в стране - 300 тысяч рублей. Родственникам бойцов помогают и в решении различных жизненных вопросов: найти работу, устроить детей в сад или школу поближе в дому и так далее. Действует горячая телефонная линия по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).