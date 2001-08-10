В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 декабря структура руководящего состава регионального минздрава будет изменена. Должность первого заместителя министра здравоохранения займет Станислав Алтухов. Ранее он занимал в ведомстве должность заместителя министра, в сфере его ответственности находилась цифровизация и организационные вопросы министерства, рассказали ТИА "Острова" в минздраве.

В течение нескольких лет в ведомстве оставалась вакантной должность заместителя руководителя по лечебным вопросам. С 1 декабря этот пост займет Антон Мещерягин, ранее возглавлявший Ногликскую ЦРБ. Заместителем министра по общим вопросам назначена Ирина Салахутдинова, до этого руководившая станцией скорой помощи города Южно-Сахалинска. Должность заместителя министра по финансово-экономической деятельности осталась без изменений, на этой позиции остается Ирина Великанова.