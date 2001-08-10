Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2022
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Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до улучшения погодных условий
09:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до улучшения погодных условий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до улучшения погодных условий, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

С 09.00 (сах) 30 ноября в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино-Холмск закрыта. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий. 

Сахалинское морское пароходство:

- телефон: 7 (42433) 66208;

- диспетчер: 7 (42433) 66-102 (в ночное время и выходные дни).

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