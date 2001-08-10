В Охотском море горело судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На судне Sunfish в Озотском море загорелась каюта по левому борту. Дым распространился на палубы. Экипаж загерметизировал подступы к очагу возгорания. Борьба с пожаром осложнялась штормовой погодой. На помощь экипажу выдвинулись судна, оказавшиеся в районе происшествия, в том числе и судно "Бутовск", его экипажу удалось передать противопожарное оборудованию, сообщает astv.ru.

По предварительным данным, с огнём члены экипажа, на котором произошло возгорание, справились самостоятельно. В момент пожара на борту находились 104 человека. Все живы, никто не пострадал. В настоящее время судно продолжает движение. По данным Российского регистра морского судоходства, Sunfish приписан к порту Невельска.

Как сообщают в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, размер ущерба устанавливается.

По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.