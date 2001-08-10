На севера Сахалина ожидается метель и усиление ветра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 ноября 2022 года на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется снег, местами сильный снег, порывы ветра на побережьях 19-24 м/с, налипание мокрого снега, метель. В Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском и Корсаковском районах прогнозируется местами сильный дождь, ночью на побережьях усиление ветра до 20-25 м/c, рассказали ТИА "Острова" в ругиональном МЧС.

27 ноября 2022 года на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются порывы ветра на побережьях 20-25 м/с, на севере метель, ночью на севере сильный снег.

Также ночью 28 ноября 2022 года на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируется усиление ветра до 23-28 м/c, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.