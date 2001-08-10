Тихоокеанское
информационное агентство
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08:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора проведет прием в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 2 ноября с 09.30 до 11.30 в помещении Сахалинской транспортной прокуратуры по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34. 
 
Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Алексей Легезин ответит на вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере, исполнения законов правоохранительными органами на транспорте при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
 
По возникающим вопросам можно обратиться по телефонам: (4212) 73-69-60 - старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан, (4242) 42-49-01 - Сахалинская транспортная прокуратура. 

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