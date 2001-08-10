На Итурупе запустили новый рыбоводный завод
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На предприятии мощностью 60 миллионов штук молоди лосося заложили на инкубацию первую партию икры. В создание нового объекта частная компания инвестировала более 150 миллионов рублей и обеспечила более десятка новых рабочих мест, рассказади ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Новый лососевый рыбоводный завод «Светлана» расположился в районе озера Большое Куйбышевское на реке Светлана в Курильском районе.
– В 2019 году мы решили провести эксперимент по кормлению молоди лососевых в озерных условиях. Мы расположили садки в озере и вырастили молодь до нужных размеров. Опыт показал, что в таких условиях молодь питается не только тем кормом, что даем мы, но и естественным озерным. Это позволяет ей гораздо быстрее набирать нужную массу и отправляться в естественную среду, что в дальнейшем дает больший прирост по вылову кеты, – рассказал генеральный директор ООО «Континент» Александр Пиджаков.
На новом заводе используют технологию флотационных аппаратов для созревания икры. Здесь 100 таких устройств.
– На других наших заводах молодь выращивается в привычных бетонных поперечных каналах. Здесь мы пошли другим путем. Главная особенность в том, что на сравнительно небольшой площади за счет компактности оборудования удалось обеспечить мощность до 60 миллионов штук малька. Флотационные аппараты произвели сами. Работали опытные мастера в тандеме с научными сотрудниками при постоянной поддержке руководства предприятия, – отметил главный рыбовод ООО «Континент» Николай Лахин.
По словам начальника строительного участка Дмитрий Пудовкина, возвести рыбоводный завод площадью 1200 квадратных метров удалось в рекордные сроки – за 3,5 месяца.
– Оборудование и стройматериалы пришли вовремя. Да и с погодой повезло. На объекте работали два десятка человек, благодаря слаженности действий все сделали вовремя, – прокомментировал строитель.
Всего на новом заводе будет работать от 8 до 12 человек в зависимости от сезона. При производстве здесь будут использовать в том числе источники альтернативной электроэнергии за счет солнечных батарей мощностью 10КВт.
– Сахалинская область является лидером в Российской Федерации по объемам воспроизводства тихоокеанских лососей и наши предприятия продолжают наращивать темпы. В этом году в эксплуатацию вводится уже второй рыбоводный завод. Всего в области 72 рыбоводных предприятия. Основным объектом воспроизводства является кета. Ежегодный возврат только в результате искусственного воспроизводства составляет более 30 тысяч тонн. При этом рыбопромышленники возводят предприятия полностью за счет частных инвестиций, – отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Всего на сегодняшний день в регионе уже заложено 900 миллионов штук молоди лосося. По информации Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства до конца года островные предприятия планируют заложить около 1,2 миллиарда икринок.
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