Тихоокеанское
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16:26, | Новости общества Сахалина и Курил

На Итурупе запустили новый рыбоводный завод

На Итурупе запустили новый рыбоводный завод

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На предприятии мощностью 60 миллионов штук молоди лосося заложили на инкубацию первую партию икры. В создание нового объекта частная компания инвестировала более 150 миллионов рублей и обеспечила более десятка новых рабочих мест, рассказади ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Новый лососевый рыбоводный завод «Светлана» расположился в районе озера Большое Куйбышевское на реке Светлана в Курильском районе.

– В 2019 году мы решили провести эксперимент по кормлению молоди лососевых в озерных условиях. Мы расположили садки в озере и вырастили молодь до нужных размеров. Опыт показал, что в таких условиях молодь питается не только тем кормом, что даем мы, но и естественным озерным. Это позволяет ей гораздо быстрее набирать нужную массу и отправляться в естественную среду, что в дальнейшем дает больший прирост по вылову кеты, – рассказал генеральный директор ООО «Континент» Александр Пиджаков.

На новом заводе используют технологию флотационных аппаратов для созревания икры. Здесь 100 таких устройств.

– На других наших заводах молодь выращивается в привычных бетонных поперечных каналах. Здесь мы пошли другим путем. Главная особенность в том, что на сравнительно небольшой площади за счет компактности оборудования удалось обеспечить мощность до 60 миллионов штук малька. Флотационные аппараты произвели сами. Работали опытные мастера в тандеме с научными сотрудниками при постоянной поддержке руководства предприятия, – отметил главный рыбовод ООО «Континент» Николай Лахин.

По словам начальника строительного участка Дмитрий Пудовкина, возвести рыбоводный завод площадью 1200 квадратных метров удалось в рекордные сроки – за 3,5 месяца.

– Оборудование и стройматериалы пришли вовремя. Да и с погодой повезло. На объекте работали два десятка человек, благодаря слаженности действий все сделали вовремя, – прокомментировал строитель.

Всего на новом заводе будет работать от 8 до 12 человек в зависимости от сезона. При производстве здесь будут использовать в том числе источники альтернативной электроэнергии за счет солнечных батарей мощностью 10КВт.

– Сахалинская область является лидером в Российской Федерации по объемам воспроизводства тихоокеанских лососей и наши предприятия продолжают наращивать темпы. В этом году в эксплуатацию вводится уже второй рыбоводный завод. Всего в области 72 рыбоводных предприятия. Основным объектом воспроизводства является кета. Ежегодный возврат только в результате искусственного воспроизводства составляет более 30 тысяч тонн. При этом рыбопромышленники возводят предприятия полностью за счет частных инвестиций, –  отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Всего на сегодняшний день в регионе уже заложено 900 миллионов штук молоди лосося. По информации Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства до конца года островные предприятия планируют заложить около 1,2 миллиарда икринок. 

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