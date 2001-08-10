Мэрия Южно-Сахалинска продолжает строить кольца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устройство кольцевых развязок на пересечении улицы Комсомольской с улицами Сахалинской и Больничной направлено на повышение безопасности и увеличение пропускной способности перекрестков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Такое решение вынуждает водителей снизить скорость, что сводит к минимуму серьезные ДТП. Как отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша, все мероприятия согласованы с УГИБДД. Более того, организация регулировки движения на перекрестке Больничной-Комсомольской является требованием самого ведомства и комплексной схемы организации дорожного движения – напомним, это комплекс документов стратегического планирования, который помогает обеспечить безопасность дорожного движения, улучшить условия перемещения транспортных средств и пешеходов, а также обеспечить грамотное развитие улично-дорожной сети.

Данное пересечение согласно всем нормативным актам попадает под необходимость регулирования.

– Необходимость организовать регулирование движения на этом перекресте возникла еще несколько лет назад в связи с продлением Больничной. К сожалению, здесь нередко происходили серьезные ДТП. У муниципалитета было два варианта. Первый – установить светофор, но с учетом загруженности перекрестка это решение является далеко не самым оптимальным. Организация кольцевого движения, наоборот, позволила повысить пропускную способность, – подчеркнул Алексей Римша.

Вице-мэр добавил, что в первые дни после внедрения нововведений, когда водители привыкали к новой схеме, на Больничной-Комсомольской, наблюдались заторы. Но сейчас ситуация улучшилась. Перед заходом на кольцо, машины, согласно установленным знакам, снижают скорость и безопасно проезжают по развязке. То есть, можно сказать количество заторов на обозначенных перекрестках не увеличено.

В настоящее время завершаются работы капитального характера по организации кольцевого движения еще на одном участке улицы Комсомольской — в месте её пересечения с ул. Сахалинской. Вопрос регулировки транспортных потоков на данном перекрестке также неоднократно поднимался органами ГИБДД. Несколько лет назад здесь был установлен светофор, но эта мера не показала свою эффективность, а наоборот, существенно усилила транспортные заторы. В связи с этим через некоторое время светофор пришлось демонтировать. Вместе с тем вопрос повышения безопасности перекрестка остался открытым – время от времени здесь возникали сложные ситуации. Оптимальной альтернативой светофорному регулированию стало круговое движение.

Один из распространенных вопросов, который задают автолюбители, отмечает Алексей Римша – не является ли слишком узкой проезжая часть на перекрестке Комсомольской и Сахалинской?

– Кольцо состоит из двух частей. Первая имеет чуть завышенный уровень, заезд на неё невозможен. Вторая – подразумевает, что на неё при необходимости смогут заезжать крупногабаритные автомобили, – пояснил вице-мэр.

Отметим, на обозначенном перекрестке были проведены исследования - через кольцевую развязку на пересечении Комсомольской-Сахалинской проезжали и большегрузы и автобусы. Препятствий для движения на этом участке при следовании ПДД и указаниям дорожных знаков не возникает.

Другой момент, который просят разъяснить горожане – почему заезд на кольцевое движение осуществляется не по двум полосам, а по одной. Дело в том, что такая мера позволяет снизить скорость при приближении к развязке. В противном случае, если остается две полосы, создаются дополнительные риски возникновения ДТП.

Добавим, вопрос повышения безопасности дорожного движения на улицах Южно-Сахалинска является приоритетным направлением работы администрации города, он находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Сегодня в областном центре а активной фазе транспортная реформа, одна из задач которой – повысить безопасность дорожного движения, снизить задержки на ключевых дорогах областного центра.