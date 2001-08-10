Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице на 17 октября намечен один из важных этапов транспортной реформы. В городе в тестовом режиме заработает механизм бесплатных пересадок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с начала новой недели бесплатная пересадка по транспортной карте станет доступна для пассажиров рельсового автобуса (рельсобуса), связывающего Южно-Сахалинск с микрорайоном Дальнее. Пассажиры с 17 октября в течение 30 минут смогут пересесть на городской транспорт по тому же билету.

Также по транспортной карте в течение 30 минут можно будет совершить пересадку с одного городского автобусного маршрута на другой.

Напомним, в субботу, 15 октября, в Южно-Сахалинске будет запущен в работу первый транспортно-пересадочный узел. В этот же день через привокзальную площадь начнут курсировать маршруты 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81. Изменения внесли в схему маршрутов для того, чтобы интегрировать жд-транспорт в систему общественного транспорта и создать условия для удобной пересадки с поездов на автобусы.

Отметим, приобрести транспортную карту можно по адресу: Пограничная, 30 (МУП «ГИАЦ»), стоимость 150 рублей. Уточнить подробности можно у единого оператора по номеру 55-65-15. Прорабатывается вопрос покупки через кассы РЖД.

Система бесплатных пересадок начнет работать в тестовом режиме. Ситуация будет анализироваться, если будут возникать сбои системы, необходимо сообщать единому оператору по телефону 55-65-15.

Кроме того, напомним, в Южно-Сахалинске прорабатывается вопрос о возможности бесплатной пересадки между городскими автобусами по банковской карте. Данный механизм планируется внедрить к концу 2022 года.

Напомним, с 15 августа в Южно-Сахалинске стартовала транспортная реформа, которая осуществляется поэтапно. В течение двух лет будет произведена реорганизация маршрутной сети, обновится автобусный парк, уже работает единый оператор, который контролирует работу общественного транспорта в онлайн-формате. Все изменения направлены на повышение комфорта пассажирских перевозок. В городе уже увеличено количество рейсов и время работы городских автобусов по самым востребованным направлениям.

Все вопросы, касающиеся реформы общественного транспорта в Южно-Сахалинске, горожане могут задавать специалистам диспетчерской службы единого оператора по номеру 55-65-15. Специальная структура создана для улучшения работы общественного транспорта, в том числе изменения маршрутов движения, обновления автобусного парка, управления системой пассажирских перевозок и др.

Транспортной реформе посвящен отдельный раздел на главной странице сайта администрации Южно-Сахалинска, где максимально собрана информация о масштабных проводимых изменениях (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1518/2273).