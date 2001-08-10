7500 человек пользовались прокатом электровелосипедов и электросамокатов в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году муниципальная система проката начала свою работу в мае. По предварительной информации МАУ "Спортивный город", услугами шеринга за сезон воспользовались порядка 7 500 жителей и гостей города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На территории Южно-Сахалинска функционировало 9 станций проката велосипедов. В течение сезона жители города активно пользовались льготной программой аренды — в ней приняли участие более 1000 человек. Каждый горожанин после подтвержденной регистрации мог бесплатно воспользоваться электротранспортом в течение 30 минут.

Отметим, «Проект общественного велопроката» существует в областном центре уже второй год. Инициатива является частью программы физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан в городе Южно-Сахалинске.

- Шеринг самокатов в этом году пользовался большой популярностью — жители города проехали более 43 тыс. км. В городе работало 10 пунктов проката. На протяжении всего сезона можно было заметить целые группы местных жителей, катающихся по улицам города. Основной пик проката самокатов пришелся на выходные дни. Электротранспорт стал активнее использоваться людьми не только для досуга, но и с целью добраться до работы и учебы, - рассказал директор МАУ «Спортивный город» Илья Прудников.

В этом году администрацией города было дополнительно приобретено 34 самоката модели Ninebot. Электротранспорт соответствует всем современным требованиям и поправкам в правила дорожного движения. Также новые модели упростили работу сотрудникам, занимающимся обслуживанием самокатов.

Традиционно муниципальная система проката завершает работу к концу октября. До этого времени сотрудники МАУ «Спортивный город» будут постепенно убирать велосипеды и самокаты со станций и готовить электротранспорт к зимнему периоду. Его переместят в закрытые помещения, специалисты проведут полное обслуживание самокатов и велосипедов, в том числе замену необходимых элементов. Станции проката на улицах областного центра будут также укрыты защитными конструкциями.