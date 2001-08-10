Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска стал призером Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Программный модуль «Профилактика нарушений правил благоустройства» занял третье место в номинации «Государственное и муниципальное управление: контрольно-надзорная деятельность», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Масштабный конкурс проходил в Санкт-Петербурге 3-4 октября. В финале состоялась очная защита проектов, где представили отобранные прикладные, проработанные цифровые практики городов и регионов. В их число вошел проект, разработанный в администрации Южно-Сахалинска совместно с АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в госкорпорацию «Росатом») для выявления и протоколирования нарушений в сфере благоустройства.

- В Российской Федерации проводится обширная реформа контрольно-надзорной деятельности. Приоритет вместо штрафов отдается профилактической работе с хозяйствующими субъектами, бизнесом — если говорить о сбросе отходов, содержании земельных участков, фасадов, заборов, иной инфраструктуры городского округа. У общества есть большой запрос на цифровые решения — стало удобным при наличии смартфона подавать обращения в соцсети, специальные платформы. При поддержке управляющего делами администрации Вячеслава Кожухова мы разработали платформу, которая помогает осуществлять контроль, экономит время для внесения и передачи информации, и, соответственно, укоряет решение проблемы, - рассказал директор департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Андрей Сгибнев.

Программа обладает определенным функционалом: формируется реестр нарушений; хозяйствующие субъекты предупреждаются об ответственности; устанавливаются сроки устранения нарушений; после прохождения срока проводится повторная проверка и принимаются меры к нарушителям.

Отметим, что всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» был организован с целью выявления и популяризации инновационных решений в области цифровизации разных отраслей экономики и социальной сферы, которые могут быть использованы в государственном и муниципальном управлении.