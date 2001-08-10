Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе виртуальных туров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Прием заявок осуществляется до 30 октября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уточним, Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» проводится впервые. В конкурсе могут принять участие этнокультурные общественные организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные бюджетные или муниципальные учреждения. Участникам необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.
Проект реализуется в Год культурного наследия народов России Ресурсным центром в сфере национальных отношений в партнерстве с Ассамблеей народов России, Ассоциацией этнографических музеев России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению. Информационные партнеры конкурса: телеканал «Моя Планета» и Первый Российский Национальный канал.
Цель проекта - увеличение этнокультурной привлекательности нашей страны как для сохранения и развития её этнокультурного многообразия, так и для повышения туристически привлекательного имиджа регионов через формирование видеобанка с онлайн-экскурсиями по музеям и выставкам этнокультурных некоммерческих организаций, по этнопаркам и этнодеревням.
Для участников конкурса проходят информационные вебинары с разъяснением правил участия в конкурсе, которые можно посмотреть в записи. Эксперты рассказывают о технологии создания этнокультурной выставки, а также о том, как подготовить короткий, информативный ролик, визуально демонстрирующий все плюсы экспозиции.
Конкурсная комиссия определит 9 лауреатов по трем номинациям. Еще одного победителя выберут путем онлайн-голосования пользователи интернета. Победители награждаются дипломами. Лучшие конкурсные работы по итогам конкурса размещаются на видеоканале «Ресурсная среда» и будут рекомендованы для трансляции в средствах массовой информации и на иных публичных демонстрационных площадках.
Подробная информация и форма для участия представлены на странице конкурса: http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/project/virtualnyy-tur.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Форум "Нефть и газ Сахалина" прошел под знаком импортозамещения и улучшения жизни в регионе
09:46 Сегодня Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
09:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Марины Цветаевой
10:12 Сегодня 700 килограммов красной икры обнаружили сахалинские пограничники у браконьеров
17:35 30 Сентября Более 500 сахалинцев получили аванс на покупку угля
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
15:15 30 Сентября Товарную безопасность и импортозамещение обсудили на межрегиональном форуме «Дни ритейла на Сахалине»
15:45 30 Сентября Праздник "Рябиновый край" состоялся в городском парке Южно-Сахалинска
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Выбор редакции
- 09:46 Сегодня Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 22:55 28 Сентября Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 28 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?