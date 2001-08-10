Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе виртуальных туров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Прием заявок осуществляется до 30 октября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» проводится впервые. В конкурсе могут принять участие этнокультурные общественные организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные бюджетные или муниципальные учреждения. Участникам необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Проект реализуется в Год культурного наследия народов России Ресурсным центром в сфере национальных отношений в партнерстве с Ассамблеей народов России, Ассоциацией этнографических музеев России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению. Информационные партнеры конкурса: телеканал «Моя Планета» и Первый Российский Национальный канал.

Цель проекта - увеличение этнокультурной привлекательности нашей страны как для сохранения и развития её этнокультурного многообразия, так и для повышения туристически привлекательного имиджа регионов через формирование видеобанка с онлайн-экскурсиями по музеям и выставкам этнокультурных некоммерческих организаций, по этнопаркам и этнодеревням.

Для участников конкурса проходят информационные вебинары с разъяснением правил участия в конкурсе, которые можно посмотреть в записи. Эксперты рассказывают о технологии создания этнокультурной выставки, а также о том, как подготовить короткий, информативный ролик, визуально демонстрирующий все плюсы экспозиции.

Конкурсная комиссия определит 9 лауреатов по трем номинациям. Еще одного победителя выберут путем онлайн-голосования пользователи интернета. Победители награждаются дипломами. Лучшие конкурсные работы по итогам конкурса размещаются на видеоканале «Ресурсная среда» и будут рекомендованы для трансляции в средствах массовой информации и на иных публичных демонстрационных площадках.

Подробная информация и форма для участия представлены на странице конкурса: http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/project/virtualnyy-tur.