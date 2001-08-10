Сергей Надсадин проверил ход строительства ЖК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил ход строительства нового ЖК «Горизонт», расположенного в южной части городского округа, между планировочным районом Хомутово и Лиственничным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По проекту, в рамках первой очереди уже в следующем году здесь планируется сдать в эксплуатацию 63 тысячи квадратных метров жилья. Это 20 четырехэтажных домов.

Также застройщик берет на себя обязательства по строительству всей необходимой коммунально-инженерной инфраструктуры, включая котельную, водозабор, очистные сооружения. Заключен договор с ПАО «Газпром» на технологическое присоединение к сетям газоснабжения - отапливаться новостройки будут за счет голубого топлива.

В новом микрорайоне появятся социальные объекты – два детских сада на 240 мест каждый и школа на 540 мест, объекты торговли. Также будет выполнено все необходимое благоустройство. В частности, по информации застройщика - АО «Сахалинское ипотечное агентство», при планировании территории будет применена концепция «двор без машин» – места для парковки личного транспорта планируется организовать за пределами дворовых территорий. В самих дворах обустроят современные детские и спортивные площадки, пешеходные зоны, будет выполнено озеленение. Добавим, все квартиры планируется сдавать в чистовой отделке. Часть жилого фонда будет предназначено для арендного жилья.

Как отметил во время выездного совещания мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, строительство жилья является одним из приоритетов работы администрации города.

– При содействии правительства Сахалинской области всего в этом году планируется построить более 270 тысяч квадратных метров жилья. Поддерживаем высокие темпы. И новый микрорайон, представляющий из себя малоэтажную застройку, гармонично впишется в городскую среду, – подчеркнул Сергей Надсадин.