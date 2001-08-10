Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, традиционное и любимое горожанами мероприятие снова вернулось в реабилитационно-культурную программу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

На встречу собрались более 200 представителей общественных организаций инвалидов города и южносахалинцев старшего поколения. Маломобильных участников в парк доставил спецтранспорт.

Как рассказала директор департамента социальной политики администрации Эльвира Юркова, праздник способствует решению проблемы социального одиночества. Для южносахалинцев подготовили двухчасовую культурно-развлекательную программу с конкурсами и играми. Работала выставка прикладного творчества.

Украшением праздника стало выступление ансамбля современной народной песни «Русский терем». Каждый год его артисты находят время, чтобы порадовать гостей «Рябинового края».

Полевая каша и горячий чай с выпечкой стали приятным дополнением к доброму общению и обсуждению планов будущих встреч.

Департамент социальной политики благодарит Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, городской департамент культуры, администрацию парка и артистов «Русского терема» за содействие в организации и проведении праздника.

Напомним, в августе и сентябре в рамках реабилитационно-культурных мероприятий были организованы выезды на морское побережье для 450 южносахалинцев, имеющих особенности здоровья.